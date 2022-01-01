專項權威的獎項及認可

“在用友工程云的助力之下，我們構建了自己的工程現場管理移動應用，實現了“掌上決策”。規范了現場施工，轉變了我們的工作方式，保障質量安全，同時控制成本合理化。有了用友云在信息化方面的助力，港華燃氣可以更好的為用戶提供一個安全保障、連續不斷供應的燃氣系統。”

—席丹，港華燃氣集團副總裁