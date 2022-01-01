專項權威的獎項及認可

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        成長型企業云服務
        
          
        YonSuite 使能企業數字化、智能化發展
        
          
          
        
        
        
        
          
        
        
      
        
    
        
    
    
        
      
      
        
        
        
          商業創新平臺系列研究報告
        
        
        
        
          
          
            
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          商業創新平臺BIP 研究報告
          
              
          
                
              
          
            
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          商業創新平臺BIP 白皮書
          
              
          
                
              
          
            
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          企業數智化 研究報告
          
              
          
                
              
          
            
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          云原生計算 研究報告
          
              
          
                
              
          
            
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          中國企業服務產業 發展趨勢洞察報告
          
              
          
                
              
          
            
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          商業創新平臺系列研究報告
        
        
        
      
        
    
        
    
    
        
      
        
      
      
        
      
      
        
        
        這些企業正受益于用友企業云服務
        
        
        
          
        
            
        
              
              
        
                
        
                  
                
        
              
        
            
        
          
        
          
          
        
            
        
              
              
        
                
        
                  
                
        
              
        
              
        
                
        
                  
                
        
              
        
            
        
          
        
          
        
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
      
        
    
        
    
    
        
      
        
      
      
        
      
      
        
        
        
        
        
          
        
            
            
        客戶信賴之選
        
            
        各行業眾多領先企業都選擇用友BIP作為數智化商業創新的平臺
        
            
            
        
              
            
        
        
        
      
        
    
        
    
    
        
      
        
      
      
        
      
      
        
        
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        第二屆用友開發者大賽圓滿落幕 31項創新成果重磅發布
                  
        
                  
        
                    可以預見，未來在低代碼開發這片嶄新的沃土之上，必將生長出真正的參天大樹。讓商業創新更便捷！
                  
        
                
        
              
        
            
        
            
        
              
        
                
              
        
              
        
                
        
                  
        數智共贏 | 中國三峽集團攜手用友
                      開啟采購數智化新篇章
        
                  
        
                    基于中國三峽集團采購數智化需求，搭建智能化、社會化、國際化的采購平臺，打造世界一流的三峽e購平臺
                  
        
                
        
              
        
            
        
            
        
              
        
                
              
        
              
        
                
        
                  
        “新基建”來了 |
                      加碼“數字基建”賽道 工業互聯網發展提速
        
                  
        
                    工業和信息化部更是印發《關于推動工業互聯網加快發展的通知》，提出加快新型基礎設施建設、加快拓展融合創新應用、加快工業互聯網試點示范推廣普及、加快壯大創新發展動能、加快完善產業生態布局和加大政策支持力度6方面20項措施。
                  
        
                
        
              
        
            
        
            
        
              
        
                
              
        
              
        
                
        
                  
        云端暢游數智企業體驗中心
                  
        
                  
        
                    用友數字企業體驗館，線上全景參觀系統2.0上線啦！360度全景參觀，數智化的深入體驗 話不多說，帶你一睹為快！
                  
        
                
        
              
        
            
        
          
        
          
        
            
          
        
        
        
      
        
    
        
    
    
        
      
        專項權威的獎項及認可
        
      
        
        
      
        
    
        
    
    
        
      
        專項權威的獎項及認可
        
      
        
        
        
          
        
            
        
              
                
        
                  全球ERP SaaS市場亞太區廠商排名第一
                
        
                
        
                  全球ERP SaaS市場
        亞太區廠商排名第一
                
        
                      
            
        
          
        
          
        
            
        
              
                
        
                  中國應用平臺化云服務APaaS市場占有率第一
                
        
                
                
        
                  中國應用平臺化云服務
        APaaS市場占有率第一
                
        
                      
            
        
          
        
          
        
            
        
              
                
        
                  全球企業級應用軟件TOP10唯一亞太廠商
                
        
                
                
        
                  全球企業級應用軟件
        TOP10唯一亞太廠商
                
        
                      
            
        
          
        
          
        
            
        
              
                
        
                  用友精智平臺連續三年入選工信部 “雙跨” 平臺
                
        
                
        
                  用友精智平臺連續三年入選
        工信部 “雙跨” 平臺
                
        
                      
            
        
          
        
          
        
            
        
              
                
        
                  WG22 ERP與財務軟件組組長單位
                
        
                
        
                  WG22 ERP與財務軟件組
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